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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Argentina Terancam Hukuman FIFA, Selebrasi Spanduk Malvinas Berujung Investigasi

Jumat, 17 Juli 2026 – 16:20 WIB
Argentina Terancam Hukuman FIFA, Selebrasi Spanduk Malvinas Berujung Investigasi - JPNN.COM
Para pemain Argentina merayakan keberhasilan mereka melangkah ke final Piala Dunia 2026. Foto: X/Argentina.

jpnn.com, JAKARTA - Kemenangan dramatis Argentina atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 memunculkan persoalan baru.

FIFA resmi membuka investigasi setelah sejumlah pemain Albiceleste membentangkan spanduk bertuliskan Malvinas saat merayakan keberhasilan lolos ke final.

Aksi tersebut dinilai berpotensi melanggar aturan FIFA yang melarang penyampaian pesan bernuansa politik dalam pertandingan maupun perayaan resmi.

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Jika terbukti bersalah, para pemain Argentina bisa menghadapi sanksi mulai dari denda hingga larangan tampil.

Dalam pernyataannya, FIFA menegaskan Komite Disiplin independen tengah mempelajari laporan pertandingan sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Sesuai prosedur standar, komite disiplin independen FIFA saat ini sedang menilai laporan pertandingan dan mempertimbangkan keadaan yang relevan sebelum memutuskan langkah lebih lanjut berdasarkan kode disiplin FIFA," demikian pernyataan FIFA yang dikutip dari BBC.

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Kontroversi itu muncul tak lama setelah Argentina mencatat comeback dramatis atas Inggris.

Sempat tertinggal lewat gol Anthony Gordon pada menit ke-55, tim asuhan Lionel Scaloni membalikkan keadaan di penghujung laga.

FIFA resmi membuka investigasi setelah sejumlah pemain Argentina membentangkan spanduk bertuliskan Malvinas saat merayakan keberhasilan lolos ke final.

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TAGS   Argentina  Hukuman FIFA  argentina terancam hukuman fifa  spanduk malvinas  argentina spanduk malvinas 
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