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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Argentina Turun Takhta, Mimpi Juara Piala Dunia 2026 Terancam?

Kamis, 09 Juli 2026 – 06:31 WIB
Argentina Turun Takhta, Mimpi Juara Piala Dunia 2026 Terancam? - JPNN.COM
Kapten Argentina Lionel Messi di udara, tak lama setelah timnya memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - Timnas Argentina mendapat kabar yang kurang menyenangkan di tengah perjuangannya memburu gelar Piala Dunia 2026.

La Albiceleste harus merelakan posisi puncak ranking FIFA direbut Prancis.

Perubahan itu terjadi setelah babak 16 besar Piala Dunia 2026 rampung. Meski Argentina berhasil menyingkirkan Mesir lewat kemenangan dramatis 3-2, tambahan poin yang diperoleh belum mampu mempertahankan mereka di posisi teratas.

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Sebaliknya, kemenangan tipis 1-0 Prancis atas Paraguay membuat Les Bleus melonjak ke urutan pertama dalam peringkat FIFA.

Saat ini, Prancis mengoleksi 1.925,86 poin, unggul sangat tipis atas Argentina yang mengumpulkan 1.925,15 poin.

Meski demikian, persaingan memperebutkan posisi nomor satu masih terbuka lebar. Selisih kurang dari satu poin membuat perubahan peringkat masih bisa terjadi bergantung hasil pertandingan berikutnya di Piala Dunia 2026.

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Di bawah Prancis dan Argentina, posisi lima besar ranking FIFA secara berurutan ditempati Spanyol, Inggris, dan Brasil.

Sementara itu, Maroko yang tengah bersiap menghadapi Prancis di perempat final menghuni peringkat keenam, disusul Portugal, Belgia, Belanda, serta Meksiko.

Timnas Argentina mendapat kabar yang kurang menyenangkan di tengah perjuangannya memburu gelar Piala Dunia 2026.

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TAGS   Argentina  Piala Dunia 2026  Piala Dunia  Timnas Argentina  Ranking FIFA 
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