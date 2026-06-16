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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Argentina Vs Aljazair Rabu Pagi, Scaloni: Mereka Mirip...

Selasa, 16 Juni 2026 – 10:18 WIB
Argentina Vs Aljazair Rabu Pagi, Scaloni: Mereka Mirip... - JPNN.COM
Pelatih Argentina Lionel Scaloni memimpin latihan pasukannya. Foto: Juan Mabromata/AFP

jpnn.com - KANSAS - Argentina akan menghadapi Aljazair pada laga pembuka Grup J Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium, Kansas, Rabu (17/6) pagi WIB.

Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengingatkan timnya agar ekstra waspada. 

Meski datang sebagai juara dunia, Scaloni menegaskan timnya tidak boleh terlena karena lawan yang dihadapi memiliki kualitas yang mampu menciptakan kejutan besar.

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Scaloni menyebut Aljazair merupakan salah satu tim yang paling diwaspadai di turnamen ini. 

Dia membandingkan kekuatan Aljazair dengan Maroko, tim Afrika yang sukses mengguncang peta sepak bola dunia dalam beberapa tahun terakhir.

"Mereka (Aljazair) mirip dengan Maroko. Sama-sama memiliki pemain-pemain hebat, pelatih berkualitas, dan organisasi permainan yang sangat baik," kata Scaloni.

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Menurutnya, pengalaman menyaksikan pertandingan Brasil melawan Maroko menjadi pelajaran penting bahwa tim-tim Afrika kini bukan lagi lawan yang bisa dipandang sebelah mata. 

Ia menegaskan Argentina harus tampil dengan kewaspadaan penuh sejak menit pertama.

Pelatih Argentina Lionel Scaloni menganggap Aljazair memiliki kekuatan yang harus diwaspadai di Piala Dunia 2026.

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TAGS   Argentina Vs Aljazair  Piala Dunia 2026  Argentina  Lionel Scaloni 

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