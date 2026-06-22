Argentina vs Austria, Apakah Omongan Maradona Bakal Terbukti Lagi? Oh, Messi

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan Grup J Piala Dunia 2026 Argentina vs Austria bakal berlangsung di Dallas Stadium, Texas, Amerika Serikat, pada Senin (22/6) pukul 24.00 WIB atau Selasa (23/6) pukul 00.00 WIB.

Sebelum mengulas peta kekuatan kedua tim, mari kita simak omongan Diego Maradona pada 32 tahun lalu.

Menjelang satu pertandingan fase grup Piala Dunia 1994, Diego Maradona sesumbar bahwa Argentina yang disesaki pemain-pemain berumur akan mengalahkan Nigeria yang dipenuhi bakat-bakat muda sensasional yang kuat dan cepat, karena Argentina bermain dengan menggunakan otak.

Maradona membuktikan ucapannya. Saat itu Argentina menang 2-1 setelah mampu mengungguli Nigeria melalui taktik dan strategi yang lebih matang, meski kalah dalam aspek fisik.

Peristiwa itu menjadi salah satu bukti bahwa tim Tango merupakan kesebelasan yang sangat taktis, selalu berpikir, dan piawai mencari cara untuk mengatasi lawan-lawannya.

Argentina juga piawai menyerap energi lawan untuk kemudian dimuntahkan kembali sebagai energi sendiri yang menerkam balik lawannya.

Mereka menolak konsensus modern yang menempatkan struktur sebagai elemen terpenting dalam permainan.

Namun, justru pendekatan itulah yang membuat Argentina menjadi tim yang sulit diprediksi dan karenanya sukar dikalahkan.