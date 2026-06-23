Argentina vs Austria: Lionel Messi Bersinar, tapi Ada yang Mengganjal Ralf Rangnick

Selasa, 23 Juni 2026 – 14:35 WIB

jpnn.com - Ada satu hal yang masih mengganjal di benak Pelatih Austria Ralf Rangnick di tengah pujian terhadap bintang Argentina Lionel Messi.

La Pulga -julukan Messi- memimpin kemenangan Tim Tango dengan skor 2-0 atas Austria dalam laga Grup J di AT&T Stadium, Texas, Selasa (23/6/2026) dini hari WIB.

Pemain Inter Miami itu memborong dua gol, yang memastikan Argentina mengamankan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 lebih cepat.

Namun, di balik kemenangan sang juara bertahan, muncul sorotan dari kubu Austria terkait proses terjadinya gol pembuka.

Pelatih Austria Ralf Rangnick menilai ada insiden yang luput dari perhatian perangkat pertandingan sebelum Messi mencatatkan namanya di papan skor.

"Sebelum gol pertamanya, ada situasi yang menurut saya seharusnya bisa ditinjau lebih dalam oleh wasit. Banyak orang di lapangan melihat adanya kontak pada (Xaver) Schlager," ucap Rangnick.

Meski demikian, Rangnick tidak menampik bahwa kualitas Messi menjadi faktor pembeda dalam pertandingan tersebut.

Menurutnya, eks penggawa Barcelona itu hanya membutuhkan sedikit peluang untuk mengubah jalannya laga.