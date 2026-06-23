Argentina vs Austria, Messi Gagal Mengeksekusi Penalti, tetapi Ditebus Lebih

Selasa, 23 Juni 2026 – 04:33 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Laga Timnas Argentina vs Austria pada pertandingan Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T, Arlington, Senin waktu setempat, berakhir dengan skor 2-0.

Dua gol Argentina diciptakan Lionel Messi, demikian catatan FIFA.

Kemenangan tersebut mengantarkan Timnas Argentuna melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Kemenangan ini membuat Argentina nyaman di peringkat pertama klasemen sementara Grup J Piala Dunia 2026 dengan enam poin dari dua pertandingan.

Di sisi lain, Austria berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup J Piala Dunia 2026 dengan tiga poin dari dua pertandingan.

Argentina memiliki peluang emas terlebih dahulu setelah mendapatkan hadiah tendangan penalti setelah penyerang Lautaro Martinez dilanggar di kotak terlarang.

Lionel Messi yang maju sebagai algojo gagal melaksanakan tugasnya dengan baik setelah tendangannya masih menyamping tipis dari gawang Austria.

Argentina terus berupaya untuk unggul terlebih dahulu, salah satunya melalui tembakan Enzo Fernandez yang masih dapat dihalau kiper Austria Alexander Schlager.