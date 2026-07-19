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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Argentina vs Spanyol: Tim Tango Dibayangi Kutukan 64 Tahun

Minggu, 19 Juli 2026 – 09:58 WIB
Argentina vs Spanyol: Tim Tango Dibayangi Kutukan 64 Tahun - JPNN.COM
Para pemain Argentina merayakan keberhasilan mereka melangkah ke final Piala Dunia 2026. Foto: X/Argentina.

jpnn.com - Final Piala Dunia 2026 akan menghadirkan laga besar antara Argentina melawan Spanyol.

Bagi Argentina, pertandingan melawan Spanyol menjadi kesempatan mematahkan catatan buruk yang sudah bertahan lebih dari setengah abad.

Duel Spanyol vs Argentina akan digelar di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

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Tim Tango datang ke partai puncak dengan status juara bertahan setelah menjadi kampiun Piala Dunia 2022.

Namun, dalam sejarah Piala Dunia, hanya dua negara yang sanggup mempertahankan status sebagai juara bertahan, yakni Italia dan Brasil.

Italia melakukannya pada edisi 1934 dan 1938, sedangkan Brasil mengulang sukses pada 1958 serta 1962.

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Sesudah era tersebut, setiap juara bertahan yang berhasil kembali mencapai final selalu gagal mempertahankan trofinya.

Ironisnya, Argentina menjadi negara pertama yang merasakan kenyataan pahit tersebut.

Final Piala Dunia 2026 akan menghadirkan laga besar antara Argentina melawan Spanyol.

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TAGS   Argentina  Spanyol  argentina vs spanyol  Piala Dunia 2026  Final Piala Dunia 
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