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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Argentina Vs Swiss 3-1, Cek Jadwal Semifinal Piala Dunia 2026

Minggu, 12 Juli 2026 – 11:13 WIB
Argentina Vs Swiss 3-1, Cek Jadwal Semifinal Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Pemain Argentina bersukacita di 8 Besar Piala Dunia 2026. Foto: Charlie Riedel/AP Photo

jpnn.com - KANSAS CITY – Petahana Piala Dunia Argentina menjadi tim terakhir yang masuk semifinal Piala Dunia 2026.

Pada perempat final di Kansas City Stadium, Kansas City, Minggu (12/7) siang WIB, Argentina menyingkirkan Swiss 3-1.

Laga Argentina vs Swiss diwarnai drama kartu merah pada menit ke-72.

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Breel Embolo yang sudah mendapat kartu kuning pada menit ke-44, diusir keluar oleh Wasit Joao Pedro Silva Pinheiro dengan kartu kuning kedua.

Argentina Vs Swiss 3-1, Cek Jadwal Semifinal Piala Dunia 2026fifa

Awalnya pemain Argentina Leandro Paredes yang mendapat kartu kuning karena dianggap melanggar Embolo.

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Namun, setelah ada panggilan dari ruang VAR dan menemukan bukti bahwa Embolo sengaja jatuh dan pura-pura sakit, Wasit Pinheiro membatalkan kartu kuning Paredes dan memberikannya untuk Embolo.

Argentina bukannya mendapat kemudahan melawan sepuluh pemain Swiss.

Semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis vs Spanyol dan Inggris vs Argentina. Kemudian finalnya...

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TAGS   argentina vs swiss  Hasil Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Argentina  Semifinal Piala Dunia 2026 
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