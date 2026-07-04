Argentina Vs Tanjung Verde 1/2 Jalan, Messi Bikin Keajaiban

jpnn.com - MIAMI - Argentina untuk sementara unggul 1-0 dari Tanjung Verde (Cape Verde, Cabo Verde) pada pertemuan di 32 Besar Piala Dunia 2026 di Miami, Sabtu (4/7) subuh WIB.

Tim Tango unggul berkat gol Lionel Messi pada menit ke-29.

Gol yang mendapat sorotan manis dari awak FIFA.

"Itu adalah gol ketujuh Lionel Messi di Piala Dunia 2026, dan ini gol yang istimewa. Teknik yang dibutuhkan untuk mencetak gol ini sungguh luar biasa," ulasan FIFA.

"Lisandro Martinez memberikan umpan lambung di atas pertahanan Cabo Verde. Messi telah mengatur waktu larinya dengan sempurna, dan mengontrol bola dengan sentuhan lembut sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang."

Messi menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak 20 gol di putaran final.

"Dia (untuk sementara) unggul satu gol dari Kylian Mbappe dalam perebutan Sepatu Emas. Lebih banyak keajaiban dari sang jenius nomor 10. Dia luar biasa," kupasan FIFA.

Pertandingan baru setengah jalan, masih ada babak kedua. (fifa/jpnn)