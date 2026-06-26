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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Argentina vs Yordania: Lionel Scaloni Siapkan Wajah Baru Tim Tango

Jumat, 26 Juni 2026 – 13:30 WIB
Argentina vs Yordania: Lionel Scaloni Siapkan Wajah Baru Tim Tango - JPNN.COM
Skuad Argentina di Piala Dunia 2026. Foto: Roberto Schmidt/AFP

jpnn.com - Lionel Scaloni menyiapkan wajah baru Timnas Argentina saat menghadapi Yordania pada laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026.

Pertandingan Argentina vs Yordania akan digelar di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Minggu (28/6/2026).

Hasil pertandingan tersebut tidak lagi memengaruhi posisi kedua tim karena Argentina sudah mengunci status pemuncak klasemen, sedangkan Yordania dipastikan tersingkir.

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Kondisi itu membuat Scaloni membuka peluang melakukan perubahan komposisi pemain sejak menit pertama.

"Kami ingin seluruh anggota skuad memiliki kesempatan tampil. Mereka sudah bekerja keras selama turnamen ini dan pantas mendapatkan menit bermain apabila pertandingan berjalan sesuai rencana kami," ucap sang entrenador.

Langkah tersebut juga dinilai sebagai upaya menjaga kebugaran pemain-pemain utama, termasuk Lionel Messi yang menjadi pusat permainan Argentina sepanjang fase grup.

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Megabintang berusia 39 tahun itu tampil luar biasa dengan memborong seluruh gol Tim Tango saat menundukkan Aljazair 3-0 dan Austria 2-0.

Namun, karena baru pulih dari cedera otot, tim pelatih diyakini enggan mengambil risiko memainkan Messi menjelang babak 32 besar.

Lionel Scaloni menyiapkan wajah baru Timnas Argentina saat menghadapi Yordania pada laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026.

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TAGS   Argentina  Yordania  Lionel Scaloni  argentina vs yordania  Piala Dunia 2026 
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