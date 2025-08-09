Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Ari Irham Ungkap Alasan Film 'Rego Nyowo' Tak Syuting di Kos Mistis Asli Malang

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 03:09 WIB
Ari Irham Ungkap Alasan Film 'Rego Nyowo' Tak Syuting di Kos Mistis Asli Malang - JPNN.COM
Ari Irham di kantor Jpnn. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ari Irham didapuk menjadi pemeran Benhur dalam film yang diadaptasi dari thread X bertajuk Rego Nyowo.

Dalam thread X, disebutkan bahwa cerita tersebut didasari kisah nyata dari salah satu kosan mistis di Malang.

Ari Irham mengungkapkan semula tim film Rego Nyowo ingin melakukan syuting di lokasi kosan yang dimaksud dalam thread X.

Baca Juga:

Namun, tim produksi memutuskan mengubah lokasi syuting, setelah adanya insiden dan kondisi yang dianggap tidak kondusif saat proses survei.

"Ada beberapa kesurupan itu di lokasi yang di Malang aslinya, sewaktu cek," kata Ari Irham dalam wawancara eksklusif di kantor Jpnn.com, belum lama ini.

Indikasi kejadian mistis tersebut menjadi faktor utama pembatalan syuting di Malang.

Baca Juga:

Mempertimbangkan adanya kejadian yang tidak memungkinkan, Ari menjelaskan tim produksi mengambil langkah tegas untuk pindah lokasi.

Lokasi syuting akhirnya dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat, demi kelancaran dan keamanan seluruh kru serta pemain.

Aktor Ari Irham mengungkapkan alasan syuting film Rego Nyowo tidak lokasi kos-kosan asli di Malang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ari Irham  Film Rego Nyowo  film horor  Malang 
BERITA ARI IRHAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp