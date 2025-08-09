Ari Irham Ungkap Alasan Film 'Rego Nyowo' Tak Syuting di Kos Mistis Asli Malang

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 03:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ari Irham didapuk menjadi pemeran Benhur dalam film yang diadaptasi dari thread X bertajuk Rego Nyowo.

Dalam thread X, disebutkan bahwa cerita tersebut didasari kisah nyata dari salah satu kosan mistis di Malang.

Ari Irham mengungkapkan semula tim film Rego Nyowo ingin melakukan syuting di lokasi kosan yang dimaksud dalam thread X.

Namun, tim produksi memutuskan mengubah lokasi syuting, setelah adanya insiden dan kondisi yang dianggap tidak kondusif saat proses survei.

"Ada beberapa kesurupan itu di lokasi yang di Malang aslinya, sewaktu cek," kata Ari Irham dalam wawancara eksklusif di kantor Jpnn.com, belum lama ini.

Indikasi kejadian mistis tersebut menjadi faktor utama pembatalan syuting di Malang.

Mempertimbangkan adanya kejadian yang tidak memungkinkan, Ari menjelaskan tim produksi mengambil langkah tegas untuk pindah lokasi.

Lokasi syuting akhirnya dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat, demi kelancaran dan keamanan seluruh kru serta pemain.