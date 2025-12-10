Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Ari Lasso Umumkan Istirahat dari Media Sosial, Ini Alasannya

Rabu, 10 Desember 2025 – 16:16 WIB
Ari Lasso Umumkan Istirahat dari Media Sosial, Ini Alasannya - JPNN.COM
Penyanyi Ari Lasso. Foto: Instagram/ari_lasso

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ari Lasso mengumumkan akan istirahat dari media sosial untuk sementara waktu.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Medsos detox," ungkap Ari Lasso.

Baca Juga:

Mantan vokalis Dewa 19 itu berharap pengertian dari semua pihak terkhusus penggemar dan para klien.

Bukan tanpa sebab, Ari Lasso mengaku ingin fokus untuk menyelesaikan sebuah proyek.

"To goodfelass, Baladewa, clients, partner, I’ll do medsos detox, focusing on sum project, til deal done. #silenttime #contemplate," jelas pelantun Arti Cinta itu.

Baca Juga:

Ari Lasso meminta penggemar untuk tidak cemas terkait keputusannya istirahat dari media sosial.

Dia memastikan bakal segera kembali berinteraksi di dunia maya.

Penyanyi Ari Lasso mengumumkan akan istirahat dari media sosial untuk sementara waktu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ari Lasso  Instagram Ari Lasso  Pacar Ari Lasso  Ari Lasso istirahat 
BERITA ARI LASSO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp