Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Arian Bicara Nasib Album Seringai Seusai Kepergian Ricky Siahaan

Senin, 29 September 2025 – 09:18 WIB
Arian Bicara Nasib Album Seringai Seusai Kepergian Ricky Siahaan - JPNN.COM
Seringai. Foto: Dedi Yondra/JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band metal Seringai, Arian Arifin membeberkan pembaruan mengenai progres album terbaru mereka.

Meskipun proses pengerjaannya sempat tertunda, album tersebut dipastikan akan tetap diluncurkan, meskipun gitaris mereka, Ricky Siahaan, telah meninggal dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Arian ketika ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, pada hari Jumat (26/9/2025).

Baca Juga:

Arian menjelaskan meskipun album tersebut belum sepenuhnya selesai, Seringai tetap berupaya menghadirkan sesuatu yang segar tanpa meninggalkan ciri khas mereka.

"Karena belum selesai, jadi gua enggak tahu akan seperti apa. tetapi yang jelas ada beberapa lagu kami banyak pengaruh tuh macam-macam. Kami selalu berusaha sesuatu yang baru, tetapi tetap inline dengan apa yang sudah kita lakukan," ujar Arian.

Walaupun keputusan untuk merilis album sudah final, Arian mengakui diskusi di antara personel mengenai masa depan Seringai secara keseluruhan masih belum mencapai kesimpulan.

Baca Juga:

Arian menjelaskan, setelah wafatnya Ricky Siahaan, untuk sementara waktu, posisi gitaris saat ini dibantu pemain tambahan (additional player), 

"Untuk sekarang, kami ada dibantu, untuk rekaman kami dibantu ada, masih dengan additional saja," imbuhnya. .

Arian Seringai bicara nasib album dan grupnya seusai meninggalnya sang gitaris, Ricky Siahaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arian Seringai  Seringai  Ricky Seringai  album 
BERITA ARIAN SERINGAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp