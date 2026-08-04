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JPNN.com - Entertainment - Musik

Ariana Grande Berencana Vakum Seusai Tur, Ini Sebabnya

Selasa, 04 Agustus 2026 – 07:07 WIB
Ariana Grande Berencana Vakum Seusai Tur, Ini Sebabnya - JPNN.COM
Ariana Grande. Foto: AFP/Valerie Macon

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi sekaligus aktris, Ariana Grande dikabarkan akan vakum dari panggung hiburan seusai menjalani rangkaian Eternal Sunshine Tour.

Kabar tersebut bahkan telah dikonfirmasi oleh perwakilan Ariana Grande seperti yang dilaporkan People, Minggu (2/8),

"Ariana Grande akan mengambil langkah mundur dari sorotan publik setelah menyelesaikan Eternal Sunshine Tour yang rencananya berakhir di London pada 1 September 2026," ungkapnya.

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Rencana vakum dipilih lantaran kondisi kesehatan serta penampilan Ariana Grande yang tengah menjadi sorotan publik.

“Ia (Ariana Grande) berharap dapat menyelesaikan tur ini dengan hasil terbaik, sehat dan bahagia, lalu menikmati waktu istirahat yang memang layak dari pekerjaan dan penampilannya, yang terus-menerus menghadapi sorotan publik. Tur ini menjadi pengalaman yang sangat indah baginya. Ariana mencintai para penggemarnya dan menikmati setiap momen sepanjang tur ini,” jelas perwakilan Ariana Grande.

Adapun penampilan selebritas berusia 33 tahun itu dikabarkan menjalani pertunjukan yang sangat menguras fisik.

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“Namun Ariana Grande tetap tampil dengan kondisi sehat dan mampu mempertahankan performa tingkat tinggi dari malam ke malam,” tutupnya.

Selain itu, Ariana Grande dikabarkan juga mundur dari pementasan ulang musikal Sunday in the Park with George karya Stephen Sondheim di West End, yang dijadwalkan tayang di Barbican Centre, London, pada tahun depan.

Penyanyi sekaligus aktris, Ariana Grande dikabarkan akan vakum dari panggung hiburan seusai menjalani rangkaian Eternal Sunshine Tour.

Sumber Antara

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TAGS   Ariana Grande  konser Ariana Grande  Kondisi Ariana Grande  Ariana Grande vakum 
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