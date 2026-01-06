Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Ariana Grande Bersiap Kembali ke Panggung Lewat Konser Eternal Sunshine Tour

Selasa, 06 Januari 2026 – 16:09 WIB
Ariana Grande Bersiap Kembali ke Panggung Lewat Konser Eternal Sunshine Tour - JPNN.COM
Ariana Grande. Foto: Reuters

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dan penulis lagu sekaligus aktris Ariana Grande bersiap kembali menggelar tur konser bertajuk “Eternal Sunshine Tour” yang dijadwalkan berlangsung mulai Juni 2026.

Tur ini menjadi tur konser pertama Arainda Grande, setelah hiatus selama enam tahun.

Menurut laporan E! News, Senin (5/1), Ariana membagikan kabar tersebut saat menghadiri karpet merah ajang Critics Choice Awards 2026.

Baca Juga:

A mengungkapkan tengah mempersiapkan berbagai aspek teknis menjelang dimulainya rangkaian konser.

“Aku sudah mengerjakan daftar lagu selama berbulan-bulan,” ujar Ariana Grande.

Dia menambahkan bahwa persiapan kini berada di tahap yang cukup matang, meski masih menunggu proses latihan untuk memastikan konsep pertunjukan berjalan sesuai rencana.

Baca Juga:

“Sekarang sudah di posisi yang bagus, tapi kita tidak akan benar-benar tahu sampai masuk ke masa latihan, yang akan segera dimulai, dan melihat bagaimana semuanya berjalan di atas panggung,” lanjutnya.

Ariana juga memilih merahasiakan detail konsep konser yang akan disuguhkan kepada penggemar.

Ariana Grande akan kembali menggelar tur konser “Eternal Sunshine Tour” mulai Juni 2026 setelah hiatus enam tahun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ariana Grande  tur konser  konser Eternal Sunshine Tour  Konser 
BERITA ARIANA GRANDE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp