Ariana Grande Kembali ke Panggung Musik Lewat Album Petal

Kamis, 30 April 2026 – 19:59 WIB
Ariana Grande Kembali ke Panggung Musik Lewat Album Petal - JPNN.COM
Penyanyi-penulis lagu sekaligus aktris Ariana Grande. ANTARA/HO-Instagram @r.e.m.beauty

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktris Hollywood, Ariana Grande bersiap kembali ke industri musik dengan merilis album studio terbarunya.

Album bertajuk Petal dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026, sebagaimana dilaporkan Variety.

“Petal” akan menjadi album studio kedelapan dalam perjalanan karier musik Ariana Grande.

Album ini digambarkan sebagai karya yang merepresentasikan kehidupan yang tumbuh di tengah kondisi yang sulit dan penuh tantangan.

Dalam proses produksinya, Grande bertindak sebagai produser eksekutif sekaligus penulis bersama.

Ia berkolaborasi dengan Ilya Salmanzadeh yang sebelumnya juga terlibat dalam sejumlah proyek musiknya.

Ilya diketahui ikut memproduseri album Eternal Sunshine serta bekerja dengan sejumlah musisi global seperti Taylor Swift dan Sam Smith.

Kehadiran album “Petal” telah lama dinantikan penggemar setelah Grande beberapa kali memberikan bocoran melalui aktivitasnya di studio rekaman.

Ariana Grande umumkan album “Petal” rilis 31 Juli 2026, tandai comeback musiknya.

