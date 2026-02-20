Close Banner Apps JPNN.com
Arief: Makan Bergizi Gratis adalah Strategi Sishankamrata

Jumat, 20 Februari 2026 – 20:02 WIB
Komisaris Pelindo Arief Poyuono. Foto: koleksi pribadi

jpnn.com - Politikus Gerindra Arief Poyuono mengatakan program Makan Bergizi (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak lagi dapat dipahami semata-mata soal kesejahteraan sosial, melainkan bagian dari arsitektur ketahanan nasional jangka panjang.

Program MBG menurutnya menjadi penting di tengah lingkungan strategis global yang semakin tidak menentu – mulai dari konflik geopolitik terbuka, krisis pangan global, disrupsi rantai pasok, hingga tekanan ekonomi internasional.

Arief: Makan Bergizi Gratis adalah Strategi SishankamrataSiswa menikmati makan bergizi gratis (MBM) di SDN Lengkong Wetan 01, Tangerang Selatan, Banten. Foto : Ricardo/JPNN

"Program MBG sesungguhnya merupakan bentuk konkret transformasi konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) ke dalam konteks tantangan abad ke-21," kata Arief melalui keterangan tertulis, Jumat (19/2/2025).

Menurut Arief, jika dahulu Sishankamrata dibayangkan terutama melalui kesiapan militer dan mobilisasi rakyat dalam konteks perang konvensional, maka hari ini tantangan utama bangsa justru bergeser pada ancaman non-militer, seperti krisis kesehatan, kerentanan pangan, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya produktivitas nasional.

"Dalam konteks inilah MBG menjadi sangat relevan sebagai fondasi ketahanan manusia," ucap Arief yang juga komisaris Pelindo itu.

Secara sosial dan kemanusiaan, katanya, MBG merupakan respons langsung terhadap dampak struktural pascapandemi Covid-19, yang memperlemah daya beli rumah tangga, memperlebar kerentanan gizi, dan memperkuat lingkaran kemiskinan antargenerasi.

Secara kerakyatan, program MBG menurutnya menempatkan kelompok miskin dan rentan sebagai sasaran utama, bukan sebagai efek turunan pembangunan. Dan secara strategis, MBG diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi bonus demografi yang sedang dan akan terus berlangsung.

