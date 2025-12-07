Arief Muhammad Bagikan Transformasi dari Kreator Konten Jadi Pebisnis yang Efisien

jpnn.com, JAKARTA - Arief Muhammad, influencer dan entrepreneur, membagikan cerita tentang bagaimana Galaxy Z Series dengan Gemini AI membantunya mengakselerasi proses riset dan strategi bisnis lebih cepat dan efisien.



Di awal karier, dia sempat membuka bisnis Sate Taichan tanpa riset mendalam dan lebih mengandalkan improvisasi. Bisnis itu akhirnya tutup, sebuah pelajaran penting bahwa kreativitas perlu didukung data dan validasi agar dapat berkembang menjadi bisnis berkelanjutan.

Pelajaran itu kini menjadi bekal bagi Arief Muhammad memasuki fase baru. Dengan dukungan Samsung Galaxy Z Series dan Google Gemini, dia memiliki mitra yang mempercepat proses riset hingga eksekusi, memangkas pekerjaan yang dulu memakan waktu berhari-hari menjadi hanya hitungan menit.

"Dahulu proses validasi ide bisa makan waktu seminggu. Harus buka puluhan tab, cek tren, cari referensi luar negeri, dan bandingin harga kompetitor manual. Sekarang cukup masukkan prompt lengkap ke Gemini Deep Research, dan dalam detik saya dapat tren terbaru, analisis pasar, sampai rekomendasi campaign. AI bikin saya bisa fokus ke ide besar, bukan tenggelam di proses yang memakan waktu,” ungkap Arief Muhammad dalam keterangan resmi.



Sebelum menggunakan AI, proses riset bagi Arief Muhammad memerlukan banyak langkah: membaca laporan tren, membandingkan kompetitor, mencari insight audiens, berdiskusi dengan tim, hingga menghitung margin secara manual.

Kini, dengan Gemini Deep Research di Galaxy Z Fold7, dia cukup mengetik satu prompt untuk mendapatkan rangkuman tren, analisis perilaku audiens, rekomendasi storytelling, hingga sumber data yang relevan semua dalam satu kali proses.

Kolaborasi riset semakin cepat dengan Gemini Live Share Screen, yang memungkinkan AI 'melihat' konten di layar dan memberikan komentar, koreksi, atau analisis berdasarkan instruksi suara layaknya rekan kerja yang selalu siap memberikan second opinion.

Saat Arief Muhammad menguji perubahan harga bahan baku atau menghitung margin, Gemini dapat merespons secara instan tanpa membuka spreadsheet rumit, menjadikan proses riset seperti berdiskusi langsung dengan konsultan bisnis pribadi.

Sebagai kreator visual, pria asal Payakumbuh itu membutuhkan cara cepat untuk menunjukkan konsep kepada tim tanpa harus memulai dari kanvas kosong. Dengan Gemini Canvas, dia dapat menghasilkan mock-up presentasi, layout konten Instagram, hingga moodboard hanya dari deskripsi ide yang ia berikan.

Dalam hitungan detik, Gemini Canvas menerjemahkan gambaran abstrak menjadi visual awal yang bisa langsung didiskusikan bersama tim.