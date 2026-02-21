Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Arief Poyuono Merespons Pihak-Pihak yang Merecoki Program MBG

Sabtu, 21 Februari 2026 – 23:30 WIB
Arief Poyuono Merespons Pihak-Pihak yang Merecoki Program MBG - JPNN.COM
Komisaris Pelindo Arief Poyuono. Foto: supplied

jpnn.com - Politikus Gerindra Arief Poyuono merespons pihak-pihak yang merecoki program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Surat cinta untuk para profesor dan politisi serta tokoh-tokoh yang menghina program MBG yang diselenggarakan Prabowo Subianto," kata Arief melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/2/2026).

Arief yang menyebut diri ekonom jalanan, mengatakan bahwa program MBG itu dalam teori ekonomi makro ada pada posisi investasi.

Baca Juga:

"Bukan pada posisi belanja negara atau government expenditure," ujarnya.

Menurutnya, pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah belanja negara (APBN/APBD) untuk menyediakan layanan publik, infrastruktur, dan operasional pemerintahan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

"Tidak sama dengan program MBG yang ada di posisi investasi," ucapnya.

Baca Juga:

Arief menyebut investment (investasi) dalam PDB atau Produk Domestik Bruto (GDP) mengacu pada pengeluaran untuk pembelian barang modal baru yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi di masa depan.

Hal itu mencakup pembelian mesin, peralatan, pembangunan pabrik, gedung, serta penambahan inventaris (stok) bisnis, bukan pembelian aset keuangan seperti saham.

Politikus Gerindra Arief Poyuono merespons pihak-pihak yang merecoki program MBG yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   program MBG  investasi  Prabowo  Prabowo Subianto  Arief Poyuono 
BERITA PROGRAM MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp