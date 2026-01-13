Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Arief Poyuono: Prospek Industri Pelabuhan Indonesia 2026 Sangat Positif

Selasa, 13 Januari 2026 – 22:00 WIB
Arief Poyuono: Prospek Industri Pelabuhan Indonesia 2026 Sangat Positif - JPNN.COM
Komisaris Pelindo Arief Poyuono. Foto: koleksi pribadi

jpnn.com - Komisaris PT Pelindo Arief Poyuono menyampaikan optimisme bahwa prospek industri pelabuhan Indonesia pada 2026 ini sangat positif.

Hal itu menurutnya didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil (sekitar 4.9-5%), target ekspor besar, dan fokus pemerintah menjadi poros maritim dunia yang meningkatkan peran logistik laut, infrastruktur pelabuhan, dan efisiensi maritim untuk mendukung perdagangan domestik dan internasional.

"Sektor transportasi dan logistik diproyeksikan tumbuh signifikan, terutama logistik laut yang mendominasi, didukung investasi infrastruktur, digitalisasi, dan peningkatan konektivitas untuk memperkuat posisi strategis Indonesia di Indo-Pasifik," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Selasa (13/1/2026).

Baca Juga:

Dia juga menyampaikan ada beberapa pendorong utama pertumbuhan industri pelabuhan. Pertama, stabilitas ekonomi dan ekspor.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil (4.9-5%) dan target ekspor $315 miliar pada 2026 akan mendorong volume kargo di pelabuhan.

Kedua, posisi geostrategis di mana Indonesia semakin ingin menjadi pemimpin dalam tata kelola maritim, bukan hanya transit, memanfaatkan posisinya di jalur perdagangan global.

Baca Juga:

"Ketiga, fokus pada ekonomi maritim. Sektor maritim dianggap sebagai penggerak utama pertumbuhan nasional, fokus pada pengembangan pelabuhan, keamanan maritim, dan diplomasi maritim," tuturnya.

Arief juga menyinggung trend di 2026 untuk industri pelabuhan, yaitu berupa dominasi logistik laut. Transportasi laut dan perairan darat akan tetap menjadi tulang punggung pengiriman barang (sekitar 77.6% pangsa pasar freight forwarding), sementara freight udara juga tumbuh pesat.

Komisaris PT Pelindo Arief Poyuono menyampaikan optimisme bahwa prospek industri pelabuhan Indonesia pada 2026 ini sangat positif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   industri pelabuhan  Pelindo  Arief Poyuono  pertumbuhan ekonomi  komisaris pelindo 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp