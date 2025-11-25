Arief Rahman Prasetyo, Pendiri Dreamstory hingga Dikenal di Pasar Dalam Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Arief Rahman Prasetyo atau yang akrab disapa Tiyo, adalah pebisnis asal Kudus yang dikenal sebagai pendiri merek fashion lokal Dreamstory.

Lewat perjalanannya yang panjang dari dunia distribusi pakaian hingga mendirikan mereknya sendiri, Tiyo berhasil membawa Dreamstory dikenal luas di pasar dalam negeri.

Dengan strategi harga terjangkau dan promosi yang kuat di media sosial, Dreamstory tumbuh menjadi salah satu merek fashion lokal yang cukup diminati kalangan muda.

Baca Juga: AICA Dorong Kolaborasi Kreatif antara Desain Interior dan Fesyen di JFW 2026

Pemilik akun @tiokprasetyo (Instagram) ini merupakan pendiri & CEO Dreamstory. Arief Rahman Prasetyo, atau yang akrab disapa Tiyo, berasal dari Kudus dan tumbuh dalam keluarga pekerja.

Sejak muda, Tiyo sudah akrab dengan dunia usaha. Dia mulai menjadi tukang sablon yang ia rintis kecil kecilan di rumah hanya berpegang satu alat sablon saja lalu mencoba menjual stiker, kaus secara keliling.

Dreamstory sendiri merupakan brand lokal Indonesia yang berdiri di Kudus sejak awal tahun 2022 dengan menjual berbagai pakaian pria dari atasan hingga bawahan.

Dreamstory mulai mengembangkan bisnis di dunia e-commerce dari tahun ke tahun dengan target pasar mereka ialah kalangan muda mudi yang saat ini cenderung peminat fashion tertinggi di Indonesia.

Sebagai pendiri Dreamstory, Arif Rahman Prasetyo memperoleh pendapatan utama dari bisnis fashion pria yang ia rintis sejak 2022.