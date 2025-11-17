Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ariel NOAH Ungkap Ketakutannya Ditolak Perempuan

Senin, 17 November 2025 – 04:41 WIB
Ariel NOAH Ungkap Ketakutannya Ditolak Perempuan - JPNN.COM
Ariel NOAH. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band NOAH, Ariel, membuat pengakuan mengejutkan tentang cara dia berinteraksi dengan perempuan di media sosial.

Meski dikenal sebagai artis populer, Ariel termyata tidak percaya diri untuk memulai komunikasi dengan lawan jenis.

"Gue itu enggak pede (percaya diri) DM (direct messages) cewek duluan," kata Ariel, dikutip dari kanal Comic 8 Revolution di YouTube, Minggu (16/11).

Baca Juga:

Ariel mengakui bahwa statusnya sebagai selebritas populer justur membuat dia serbasalah.

"Dengan posisi gue seperti ini (artis), terkadang merasa serbasalah,” ujar Ariel.

Ariel mengaku sering melihat banyak akun perempuan cantik berseliweran di media sosialnya.

Baca Juga:

Meski ada rasa tertarik, dia mengungkapkan butuh pertimbangan berkali-kali sebelum berani menghubungi lebih dahulu.

“Untuk menghubungi duluan bisa mikir 100 kali. Sebenarnya takut enggak dibalas,” tuturnya.

Ariel NOAH membuat pengakuan mengejutkan tentang cara dia berinteraksi dengan perempuan di media sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ariel Noah  Perempuan  media sosial  Artis 
BERITA ARIEL NOAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp