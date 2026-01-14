Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Arigato! Cashback, Program JCB untuk Dukung Transaksi Liburan di Jepang

Rabu, 14 Januari 2026 – 15:20 WIB
Arigato! Cashback, Program JCB untuk Dukung Transaksi Liburan di Jepang
JCB meluncurkan kampanye Arigato! Cashback untuk mempermudah transaksi wisatawan Indonesia di Jepang. Foto: JCB

jpnn.com, JAKARTA - JCB Indonesia meluncurkan kampanye “Arigato! Cashback” untuk mempermudah wisatawan Indonesia bertransaksi selama berada di Jepang.

Program ini hadir seiring meningkatnya minat masyarakat Indonesia melakukan perjalanan ke Negeri Sakura pada awal 2026.

Kampanye ini menawarkan cashback bagi pemegang Kartu JCB yang bertransaksi langsung di merchant fisik di seluruh Jepang.

Program berlangsung mulai 1 Februari hingga 30 April 2026, dengan periode registrasi dari 18 Desember 2025 sampai 30 April 2026.

Dalam program tersebut, pengguna yang mencapai transaksi kumulatif minimal 100.000 yen berhak mendapatkan pengembalian dana hingga maksimal 10.000 yen.

Promo ini berlaku khusus bagi pemegang kartu yang diterbitkan di Indonesia dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh JCB.

Direktur Utama JCB Indonesia, Yo Sato, mengatakan bahwa inisiatif ini dirancang untuk mendukung kenyamanan transaksi para pemegang kartu selama bepergian.

“JCB berupaya memastikan pemegang kartu dapat bertransaksi secara aman dan nyaman, seiring meningkatnya aktivitas perjalanan lintas negara,” ujarnya.

JCB meluncurkan kampanye Arigato! Cashback untuk mempermudah transaksi wisatawan Indonesia di Jepang.

