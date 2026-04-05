Aripat Melangkah ke Fase Baru Bersama Residivis Creative

jpnn.com, JAKARTA - Pergerakan pelaku industri kreatif terus menunjukkan dinamika seiring meningkatnya persaingan dan perubahan pola distribusi konten digital.

Di tengah situasi tersebut, sejumlah kreator mulai mengambil langkah strategis untuk memperluas peran mereka di industri.

Salah satu langkah tersebut dilakukan oleh Aripat yang memutuskan keluar dari ekosistem Kece Entertainment dan bergabung dengan Residivis Creative.

Perpindahan ini menandai fase baru dalam perjalanan karier Aripat, yang tidak lagi sekadar berfokus pada eksekusi kreatif, tetapi juga memperkuat peran strategis di balik produksi konten.

Menurut Aripat, keputusan tersebut bukan diambil secara mendadak, melainkan melalui proses panjang yang telah dipertimbangkan secara matang.

“Ini bukan keputusan yang tiba-tiba. Lebih ke proses yang memang sudah berjalan cukup lama,” ujar Aripat, dalam keterangannya, Minggu (5/4).

Dia mengungkapkan adanya dorongan untuk berkembang ke arah yang lebih strategis, terutama dalam melihat peran industri kreatif yang semakin kompleks.

“Saya melihat ada kebutuhan untuk berkembang ke arah yang lebih strategis, bukan hanya di level eksekusi,” lanjutnya.