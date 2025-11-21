Close Banner Apps JPNN.com
Ariyadi Sindir Ahmad Ali Dapat Order Serang PDIP Demi Aman dari KPK

Jumat, 21 November 2025 – 19:31 WIB
Ariyadi Sindir Ahmad Ali Dapat Order Serang PDIP Demi Aman dari KPK - JPNN.COM
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Ranting PDI Perjuangan Pacar Kembang Surabaya, Muhammad Ariyadi, memberikan tanggapan terkait pernyataan Ketua Harian PSI Ahmad Ali tentang Presiden Joko Widodo yang disebut tidak dihargai di partai lamanya.

Menanggapi hal tersebut, Ariyadi memberikan pernyataan yang menuding adanya motif lain di balik pernyataan dari PSI.

"Sepertinya Ahmad Ali sedang menerima order untuk menyerang partai lama Jokowi, yang memecat Jokowi, agar dia aman dari kasus di KPK," ujar dia dalam keterangannya, Jumat (21/11).

Ariyadi lebih lanjut mengaitkan pernyataannya dengan operasi penindakan yang telah dilakukan KPK.

"Padahal KPK telah menyita uang tunai Rp 3,49 miliar juga dokumen, barang bukti elektronik, tas, dan jam tangan mewah pada Februari lalu. Dengan itu sepertinya Ahmad Ali bisa aman dari KPK," tambah Muhammad Ariyadi.

Pernyataan dari kader PDIP ini merupakan respons langsung terhadap pemberitaan yang mengutip pernyataan PSI, menunjukkan dinamika politik yang terjadi antarpartai menyusul operasi KPK beberapa waktu lalu. (tan/jpnn)

PDIP bantah pernyataan PSI soal Jokowi tidak dihargai. Kader PDIP sindir Ahmad Ali dapat order untuk serang partai.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

