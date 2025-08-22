Close Banner Apps JPNN.com
Arizona IndoFest 2025 Momentum Sinergi Bank Mandiri dengan Diaspora RI di AS

Jumat, 22 Agustus 2025 – 19:54 WIB
Festival Arizona IndoFest 2025 jadi momentum sinergitas Bank Mandiri dengan diaspora Indonesia di Amerika Serikat.

jpnn.com, JAKARTA - Identitas budaya kerap dirawat melalui makanan, musik, kain, dan cerita.

Arizona IndoFest 2025 yang akan berlangsung pada 23–25 Agustus 2025 di Arizona, Amerika Serikat, hadir sebagai ruang temu bagi diaspora, pelaku kreatif, penikmat budaya, serta mitra lintas sektor untuk saling berbagi karya, pengalaman, dan peluang kolaborasi.

Festival ini juga relevan dengan fakta bahwa terdapat lebih dari 150 ribu diaspora Indonesia di Amerika Serikat, termasuk komunitas di Arizona yang banyak bergerak di sektor kuliner, kriya, dan usaha kreatif.

Festival ini merupakan bagian dari rangkaian Mandiri Creative Economy Diplomacy 2025, sebuah inisiatif di Jepang, Amerika Serikat, dan Turki yang bertujuan mendorong diplomasi kreatif Indonesia melalui dialog terbuka serta jejaring berkelanjutan.

Di Arizona, tema “merayakan warisan budaya” dan “menjembatani kolaborasi” diterjemahkan dalam beragam aktivitas yang dirancang sederhana namun bermakna, mulai dari panggung terbuka dan pertemuan bisnis terarah hingga diskusi panel yang membumi serta expo kuliner, kriya, dan fashion kreatif hasil kurasi.

Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Dewan Penasihat GEKRAFS Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya peran industri ekonomi kreatif di tengah tantangan global.

Menurutnya, dalam situasi ekonomi dunia yang penuh tekanan, diperlukan ide-ide kreatif untuk menghadirkan solusi nyata yang dapat menghasilkan pendapatan negara sekaligus membantu masyarakat yang terdampak.

Menurut Dasco, ekonomi kreatif bukan hanya sektor ekonomi, melainkan ekspresi budaya dan identitas bangsa yang strategis. Dia menegaskan kreativitas anak bangsa harus menjadi kekuatan yang tidak hanya menggerakkan perekonomian nasional tetapi juga punya tempat yang ideal di panggung dunia.

Festival Arizona IndoFest 2025 jadi momentum sinergitas Bank Mandiri dengan diaspora Indonesia di Amerika Serikat.

