Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

ARKO Resmi Go-Live Sistem ERP Oracle NetSuite

Senin, 26 Januari 2026 – 14:55 WIB
ARKO Resmi Go-Live Sistem ERP Oracle NetSuite - JPNN.COM
PT Arkora Hydro Tbk atau ARKO resmi Go-Live sistem ERP Oracle NetSuite untuk memperkuat transformasi digital. Foto dok. ARKO

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tuntutan industri energi global yang semakin menekankan transparansi dan keberlanjutan, PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) mengambil langkah besar dalam transformasi digital. 

Perusahaan energi terbarukan ini resmi mengumumkan go-live sistem Enterprise Resource Planning (ERP) berbasis cloud, Oracle NetSuite, untuk mendukung seluruh aktivitas operasional bisnisnya.

Langkah strategis ini juga menggandeng Virtuenet by Prasetia sebagai mitra implementasi (implementation partner). Kehadiran sistem ini menjadi fondasi digital bagi Arkora Hydro untuk tumbuh secara berkelanjutan sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Baca Juga:

Presiden Direktur PT Arkora Hydro Tbk, Aldo Artoko, menegaskan bahwa investasi pada teknologi digital adalah komitmen jangka panjang perusahaan.

 "Sebagai perusahaan publik, akurasi, ketepatan waktu pelaporan, serta kontrol sistem menjadi hal yang sangat krusial. Sistem yang digunakan harus benar-benar dipakai secara konsisten dan terintegrasi secara seamless, tanpa proses manual atau bypass, agar tujuan utama implementasi dapat tercapai," tegas Aldo, Senin (26/1).

Sebagai emiten yang berfokus pada pembangkit listrik tenaga air, Arkora Hydro memerlukan sistem yang mampu mengelola kompleksitas bisnis secara terstruktur dan andal. Implementasi Oracle NetSuite memungkinkan perusahaan memiliki satu sistem terpusat yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis.

Baca Juga:

Sistem ERP ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga menjadi tulang punggung yang memastikan efisiensi, akurasi data, dan kontrol operasional yang lebih ketat. 

Hal ini krusial bagi perusahaan energi yang mengedepankan efektivitas proses di lapangan maupun di level manajerial.

PT Arkora Hydro Tbk atau ARKO resmi Go-Live sistem ERP Oracle NetSuite untuk memperkuat transformasi digital

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   arko  Transformasi digital  ERP Oracle NetSuite  PT Arkora Hydro Tbk 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp