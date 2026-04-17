Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Ekonomi - Industri

Armada Pertamina Patra Niaga Jaga Kelancaran Pasokan BBM Antarpulau

Jumat, 17 April 2026 – 11:01 WIB
Kapal milik Pertamina Patra Niaga untuk menjaga kelancaran pasokan BBM nasional. Foto dok Pertamina Patra Niaga

jpnn.com, JAKARTA - MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan menjadi bagian dari armada kebanggaan Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kelancaran pasokan BBM nasional.

Dibangun oleh galangan nasional PT PAL Indonesia dan mulai beroperasi pada 2015, kedua kapal ini merupakan sister ship General Purpose Tanker 17.500 LTDW.

Sebagai kapal tanker buatan anak bangsa, MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan masing-masing memiliki kapasitas angkut sekitar 25.528 kiloliter BBM, setara lebih dari 25 juta liter BBM per voyage.

Kapal ini memiliki panjang sekitar 157,2 meter dan lebar 27,7 meter, dengan desain yang dirancang khusus agar mampu beroperasi optimal di berbagai pelabuhan Indonesia maupun jalur pelayaran internasional.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun menuturkan kapasitas besar dan dimensi strategis tersebut menjadikan kedua kapal ini sebagai elemen penting dalam rantai distribusi energi nasional.

Roberth menegaskan keberadaan kedua kapal ini menjadi simbol sinergi antara industri maritim nasional dan sektor energi.

“MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan adalah representasi nyata karya anak bangsa yang tidak hanya memperkuat distribusi energi nasional, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun armada tanker modern yang kompetitif untuk kebutuhan domestik maupun internasional,” ujar Roberth.

Dalam satu kali pelayaran, masing-masing kapal mampu mengangkut suplai energi setara ribuan mobil tangki darat, memungkinkan distribusi yang lebih efisien untuk wilayah kepulauan Indonesia yang tersebar luas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Patra Niaga, kapal, BBM, bahan bakar minyak 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp