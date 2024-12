ARMY Merapat, BTS Pop-up : Space Of BTS Kini Hadir di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Ada kabar menggembirakan bagi para penggemar BTS di Indonesia nih.



Pasalnya, BTS Pop-up : Space Of BTS resmi dibuka di Neo Soho Mall, Jakarta Barat.



Sebagai pop-up store merchandise BTS dengan konsep baru untuk pertama kali di Indonesia, toko tersebut tak hanya membawa merchandise eksklusif BTS.



"BTS Pop-up : Space Of BTS bukan hanya tempat belanja, tetapi juga menjadi wadah spesial yang membuat ARMY feels connected dengan BTS melihat secara langsung melalui koleksi merchandise eksklusif, instalasi yang memukau, dan berbagai kejutan menarik," ujar Project Director Space of BTS Indonesia, Martha Silalahi di Neo Soho, Jakarta Barat, Sabtu (7/12).



"Di sini, ARMY dapat menciptakan momen-momen yang tidak sekedar instagrammable, tetapi unforgettable," sambung dia.



Para ARMY, sebutan untuk penggemar BTS, juga bisa mendapatkan experience yang menarik.



Pengunjung yang datang juga bisa melihat secara langsung kostum BTS.



"Boleh dibilang konsep toko kali ini berbeda dari yang pernah ada sebelumnya. Karena ini toko yang bisa dibilang cukup yang terbesar yang pertama, kemudian yang kedua konsepnya berbeda karena ada experience di dalamnya. Ada outfitnya BTS yang Permission to Dance," tutur Martha.



Kemudian, BTS Pop-up : Space Of BTS juga akan menjadi host untuk peluncuran Permission To Dance TINY TAN dan Music Video Custom.



Koleksi-koleksi merchandise yang dihadirkan di sana pun beragam.



Mulai dari album BTS, koleksi merchandise mereka sebagai grup, hingga projek solo dari para personel.



Pop Up Store BTS akan hadir selama satu tahun di Indonesia. Tak hanya Jakarta, tetapi ada pula kota lain yang bakal disinggahi.



Di Jakarta sendiri, BTS Pop-up : Space Of BTS buka mulai 7 Desember 2024 hingga 9 Maret 2025.



"Setelah Jakarta kami akan ke Medan selama dua bulan, kemudian ke Surabaya. Lalu Oktober November akhir kami bikin serentak di dua kota Jakarta (Central Park) dan Medan," ucap Martha. (mcr7/jpnn)