JPNN.com - Olahraga - Liga Inggris

Arsenal Favorit Juara Liga Inggris, tapi Ada Satu Syarat yang Tak Bisa Ditawar

Sabtu, 16 Mei 2026 – 12:08 WIB
Arsenal selangkah terdepan dalam perebutan gelar juara Liga Inggris. Foto: REUTERS/Andrew Couldridge.

jpnn.com - Arsenal kini berada di posisi terdepan dalam persaingan menuju tangga juara Premier League 2025/26.

The Gunnes untuk sementara memimpin klasemen dengan koleksi 79 poin dari 36 pertandingan.

Namun, Arsenal hanya unggul tipis dua angka dari rival terdekat mereka, Manchester City.

Arsenal sejatinya berpeluang mengunci gelar lebih cepat, tepatnya pada pekan ke-37.

Namun, ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi agar pesta juara bisa segera dimulai.

Langkah pertama yang wajib dilakukan Arsenal ialah menaklukkan Burnley dalam pertandingan berikutnya, Senin (18/5/2026).

Kemenangan akan membawa skuad asuhan Mikel Arteta mengumpulkan 82 poin, sekaligus menjaga posisi di puncak klasemen.

Meski demikian, hasil positif atas Burnley saja belum cukup untuk langsung memastikan trofi jatuh ke tangan Bukayo Saka dan kawan-kawan.

Arsenal berpeluang juara lebih cepat pekan ini. Simak skenario lengkap yang bisa membawa trofi kembali ke London Utara.

Arsenal  Liga Inggris  Manchester City  klasemen Liga Inggris 
