Arsenal Hajar Leeds United, Arteta Puji Mentalitas The Gunners

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal menggasak Leeds United 4-0 pada lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Elland Road, Leeds, Sabtu (1/1). Selain menang telak, Arsenal juga menguasai jalannya pertandingan. Liga Inggris mencatat, Arsenal memiliki delapan tembakan tepat sasaran dari 14 percobaan dan memiliki 50,5 persen penguasaan bola.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai The Gunners tampil fantasis saat mengalahkan Leeds United di pertandingan itu. "Penampilan yang sangat mengesankan," ujar Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal, Minggu (2/2).

Kebahagiaan Arteta bertambah lantaran kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Menurut juru taktik asal Spanyol itu, Leeds bertanding dengan baik. Kemudian, lawan mendapatkan dukungan penuh dari suporter tuan rumah.

Namun, dia melanjutkan, tekad kuat para pemainnya mengubah situasi. Bukayo Saka dan kawan-kawan ingin meraih tiga poin lantaran gagal menang pada laga terakhir mereka di Liga Inggris, yakni imbang 0-0 dengan Liverpool dan Nottingham Forest, lalu kekalahan 2-3 dari Manchester United.

"Mentalitas kami bagus. Kami bisa mengalahkan siapa pun dan kami sudah membuktikannya. Namun di liga ini, Anda juga harus menunjukkan kualitas, dan itu terlihat dengan sangat baik dari kontribusi berbagai pemain," ungkap Arteta.

Kemenangan 4-0 Arsenal atas Leeds United pada lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Elland Road, Leeds, Sabtu (1/1), terjadi berkat gol-gol dari Martin Zubimendi (27'), bunuh diri dari Karl Darlow (38'), Viktor Gyokeres (69') dan Gabriel Jesus (86').

Hasil tersebut membuat Arsenal makin kukuh di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026 dengan menorehkan 53 poin dari 24 pertandingan. Mereka berjarak tujuh poin dengan Manchester City yang berada di posisi kedua.

Leeds masih tertahan di peringkat 16 dengan mengoleksi 26 poin dari 24 pertandingan dan berpotensi turun ke posisi 17 jika Nottingham Forest berhasil menang pada laga selanjutnya kontra Crystal Palace pada Minggu (2/1), lantaran selisih mereka hanya satu poin. (antara/jpnn)