Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Inggris

Arsenal Juara Liga Inggris, tapi Mikel Arteta Belum Selesai Menulis Sejarah

Rabu, 20 Mei 2026 – 09:14 WIB
Arsenal Juara Liga Inggris, tapi Mikel Arteta Belum Selesai Menulis Sejarah - JPNN.COM
Pelatih Arsenal Mikel Arteta. Foto: X/Arsenal.

jpnn.com - Arsenal akhirnya memastikan diri kembali menjadi penguasa Premier League musim 2025/26.

Kepastian itu datang setelah pesaing terdekat mereka, Manchester City gagal meraih kemenangan saat ditahan imbang Bournemouth 1-1, Rabu (20/5/2026) dini hari WIB.

Hasil tersebut membuat posisi The Gunners di puncak klasemen tak lagi bisa dikejar.

Baca Juga:

Dengan koleksi 82 poin dan hanya menyisakan satu pertandingan, Arsenal unggul empat angka dari Manchester City yang harus rela melepas mahkota juara.

Keberhasilan ini terasa sangat spesial bagi publik Emirates Stadium. Pasalnya, Arsenal akhirnya mengakhiri puasa gelar Liga Inggris yang sudah berlangsung selama 22 tahun.

Sebelumnya, terakhir kali The Gunners mengangkat trofi Premier League pada musim 2003/2004 silam.

Baca Juga:

Di balik sukses besar itu, nama Mikel Arteta menjadi sorotan utama. Pelatih asal Spanyol tersebut mengukir tinta emas dengan membawa Arsenal kembali ke singgasana sepak bola Inggris.

Arteta kini sejajar dengan deretan manajer legendaris klub asal London Utara tersebut.

Mikel Arteta sukses mengantar Arsenal kembali ke puncak Premier League sekaligus mencatatkan rekor spesial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arsenal  Mikel Arteta  Liga Inggris  Arsenal Juara Liga Inggris  Premier League 
BERITA ARSENAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp