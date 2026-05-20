Arsenal Juara Liga Inggris, tapi Mikel Arteta Belum Selesai Menulis Sejarah

Rabu, 20 Mei 2026 – 09:14 WIB

jpnn.com - Arsenal akhirnya memastikan diri kembali menjadi penguasa Premier League musim 2025/26.

Kepastian itu datang setelah pesaing terdekat mereka, Manchester City gagal meraih kemenangan saat ditahan imbang Bournemouth 1-1, Rabu (20/5/2026) dini hari WIB.

Hasil tersebut membuat posisi The Gunners di puncak klasemen tak lagi bisa dikejar.

Dengan koleksi 82 poin dan hanya menyisakan satu pertandingan, Arsenal unggul empat angka dari Manchester City yang harus rela melepas mahkota juara.

Keberhasilan ini terasa sangat spesial bagi publik Emirates Stadium. Pasalnya, Arsenal akhirnya mengakhiri puasa gelar Liga Inggris yang sudah berlangsung selama 22 tahun.

Sebelumnya, terakhir kali The Gunners mengangkat trofi Premier League pada musim 2003/2004 silam.

Di balik sukses besar itu, nama Mikel Arteta menjadi sorotan utama. Pelatih asal Spanyol tersebut mengukir tinta emas dengan membawa Arsenal kembali ke singgasana sepak bola Inggris.

Arteta kini sejajar dengan deretan manajer legendaris klub asal London Utara tersebut.