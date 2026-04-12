JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Arsenal Kalah dari Bournemouth, Arteta: Sangat Mengecewakan, Seperti Pukulan Telak di Wajah

Minggu, 12 April 2026 – 19:30 WIB
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Foto: (Arsenal.com)

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal kalah dari Bournemouth 1-2 pada lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Emirates, London, Sabtu (11/4) malam WIB.

Gol semata wayang Arsenal dicetak oleh Viktor Gyokeres (35').

Dua gol tim tamu dicatatkan oleh Eli Junior Kroupi (17') dan Alex Scott (74').

Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi The Gunners.

Kekalahan itu sangat mengecewakan Arsenal.

"Ini sangat mengecewakan, rasanya seperti pukulan telak di wajah. Namun, saya katakan kepada para pemain, sekarang yang penting adalah bagaimana kami merespons kekalahan itu," ujar Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal, Minggu (12/4).

Dia menegaskan persaingan menuju gelar liga masih berjalan.

Untuk merebutnya, kata dia, Arsenal membutuhkan semangat besar, daya juang tinggi, dan pendekatan yang jelas pada setiap pertandingan.

TAGS   Arsenal  Liga Inggris  Bournemouth  Mikel Arteta 
