JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Arsenal Kunci Gelar Liga Inggris, Manchester City Tersandung di Momen Krusial

Rabu, 20 Mei 2026 – 05:08 WIB
Arsenal resmi menjadi juara Liga Inggris. Foto: X/Arsenal.

jpnn.com - Arsenal resmi menjuarai Premier League musim 2025/26 setelah Manchester City hanya bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Bournemouth di Vitality Stadium, Rabu (20/5/2026) dini hari WIB.

Hasil tersebut membuat peluang The Citizens untuk menyalip Arsenal resmi tertutup.

Dalam laga itu, Bournemouth sempat mengejutkan lewat gol Eli Junior Kroupi pada menit ke-39. Manchester City baru bisa menyamakan kedudukan melalui Erling Haaland di masa injury time babak kedua.

Namun, gol striker asal Norwegia itu tak cukup untuk mengubah nasib Man City.

Tambahan satu poin membuat Manchester City mengoleksi 78 poin, terpaut empat angka dari Arsenal yang sudah berada di puncak klasemen.

Dengan hanya menyisakan satu laga, posisi Arsenal tak lagi mungkin tergeser.

Gelar ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Arsenal yang terakhir kali menjuarai Liga Inggris pada musim 2003/2004

Keberhasilan tersebut juga menjadi buah dari konsistensi proyek jangka panjang Mikel Arteta dalam membangun skuad yang lebih stabil dan kompetitif di setiap musimnya.

