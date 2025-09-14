Arsenal Menang 3-0 atas Nottingham Forest, Zubimendi Cetak 2 Gol, Arteta Beri Pujian

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal menang 3-0 atas Nottingham Forest pada pekan keempat Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Emirates, Sabtu.

Gelandang Arsenal Martin Zubimendi menyumbang dua gol pada menit ke-32 dan 79 untuk kemenangan timnya. Sementara, satu gol lain bagi Arsenal dicetak oleg Viktor Gyokeres di menit 46.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta memuji kinerja Martin Zubimendi yang dua golnya mewarnai kemenangan meyakinkan The Gunners atas Nottingham Forest.

“Dia (Zubimendi) luar biasa. Dua gol itu sangat sulit untuk dicetak,” kata Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal, Minggu. “Martin membawa kehadiran, ketenangan, dan pemahaman permainan yang membuat permainan tim mengalir dan bermain lebih baik,” imbuhnya.

Mikel Arteta menyebut tak mudah untuk beradaptasi di liga baru, dalam hal ini adalah dari sepak bola Spanyol ke Inggris.

Dia menilai Zubimendi beradaptasi dengan baik sejauh ini. Zubimendi selalu tampil menjadi starter selama 90 menit penuh dalam empat laga Arsenal di Liga Inggris.

Adapun, dua gol Zubimendi ke gawang Forest membuatnya mengoleksi 12 gol sepanjang kariernya, setelah 10 gol pertamanya tercipta untuk Real Socieded dari 236 pertandingan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Arteta sangat puas dengan penampilan timnya pada laga ini, khususnya kepada empat pemain baru yang turun sebagai starter.