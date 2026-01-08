Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Arsenal vs Liverpool, The Reds Tanpa Ekitike

Kamis, 08 Januari 2026 – 21:30 WIB
Arsenal vs Liverpool, The Reds Tanpa Ekitike - JPNN.COM
Liga Inggris (Antara)

jpnn.com - JAKARTA - Duel Arsenal vs Liverpool pada pertandingan Liga Inggris akan berlangsung di Emirates Stadium Jumat dini hari WIB.

Liverpool kemungkinan tampil tanpa Hugo Ekitike yang belum sepenuhnya pulih dari cedera otot yang membuatnya absen pada laga sebelumnya.

Absennya Ekitike menjadi kerugian besar bagi Liverpool karena dia merupakan pencetak gol terbanyak tim musim ini dengan 11 gol.

Baca Juga:

Pelatih Liverpool Arne Slot masih meragukan kondisi Ekitike.

“Dia belum berlatih sama sekali dengan kami sampai saat ini,” ujar Slot seperti dikutip ESPN pada Kamis.

Ekitike sebelumnya absen dalam pertandingan melawan Fulham akhir pekan lalu akibat cedera.

Baca Juga:

Awalnya, dia diperkirakan sudah bisa kembali merumput saat Liverpool melawat ke Emirates Stadium pada Jumat dini hari pukul 03.00 WIB nanti.

Namun, sang pemain tidak terlihat dalam latihan terakhir tim pada Rabu pekan ini.

Laga Arsenal vs Liverpool di Liga Inggris, The Reds tanpa diperkuat Ekitike yang belum sepenuhnya pulih dari cedera.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arsenal vs Liverpool  Liga Inggris  Hugo Ekitike  The Reds   Cedera 
BERITA ARSENAL VS LIVERPOOL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp