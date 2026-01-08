Arsenal vs Liverpool, The Reds Tanpa Ekitike

jpnn.com - JAKARTA - Duel Arsenal vs Liverpool pada pertandingan Liga Inggris akan berlangsung di Emirates Stadium Jumat dini hari WIB.

Liverpool kemungkinan tampil tanpa Hugo Ekitike yang belum sepenuhnya pulih dari cedera otot yang membuatnya absen pada laga sebelumnya.

Absennya Ekitike menjadi kerugian besar bagi Liverpool karena dia merupakan pencetak gol terbanyak tim musim ini dengan 11 gol.

Pelatih Liverpool Arne Slot masih meragukan kondisi Ekitike.

“Dia belum berlatih sama sekali dengan kami sampai saat ini,” ujar Slot seperti dikutip ESPN pada Kamis.

Ekitike sebelumnya absen dalam pertandingan melawan Fulham akhir pekan lalu akibat cedera.

Awalnya, dia diperkirakan sudah bisa kembali merumput saat Liverpool melawat ke Emirates Stadium pada Jumat dini hari pukul 03.00 WIB nanti.

Namun, sang pemain tidak terlihat dalam latihan terakhir tim pada Rabu pekan ini.