Arsenal vs MU Liga Inggris, Carrick: Saya Sangat Menantikan Pertandingan Itu

jpnn.com - JAKARTA - Laga Arsenal vs Manchester United (MU) pada lajutan Liga Inggris 2025/2026 akan tersaji di Stadion Emirates, London, Minggu (25/1).

Bagi Setan Merah, pertandingan ini menjadi kesempatan masuk zona empat besar klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026.

Saat ini, MU menempati posisi lima dengan torehan 35 poin hasil 22 laga dan hanya terpaut satu angka dari Liverpool yang berada di peringkat empat.

Arsenal berpotensi memperlebar jarak dengan dan memperkukuh posisi mereka di puncak klasemen andai mengalahkan MU.

Saat ini, The Gunners memiliki 50 poin dari 22 pertandingan dan memiliki jarak tujuh poin dengan Manchester City di peringkat dua.

Pelatih MU Michael Carrick mengatakan bahwa laga melawan Arsenal menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. “Saya sangat menantikan pertandingan itu,” kata Carrick dikutip dari laman resmi Manchester United, Sabtu (24/1).

Carrick menyatakan MU sepenuhnya berhati-hati dan tidak akan lengah saat bersua Arsenal. Dia yakin laga tersebut tidak akan berjalan mudah. “Mereka adalah tim yang sangat bagus, itu sudah jelas. Mereka punya banyak kekuatan, baik dari cara bermain maupun kualitas skuadnya," ungkap dia.

Akan tetapi, Carrick juga merasa timnya berada di posisi yang cukup baik di liga dan itu akan membawa atmosfer positif.