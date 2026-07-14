ART di Jakarta Barat Kuras ATM Majikan Rp 450 Juta, Begini Modusnya

jpnn.com, JAKARTA - Aparat Polsek Kalideres menangkap seorang asisten rumah tangga (ART) berinisial NS, 33, yang mencuri uang senilai Rp 450 juta milik majikannya melalui transaksi ATM ilegal.

Kapolsek Kalideres Kompol Rihold Sihotang menjelaskan pelaku tersebut ditangkap di tempatnya bekerja di kawasan Jalan Tampak Siring, Kalideres, Jakarta Barat.

"Penangkapan itu setelah korban melaporkan adanya transaksi mencurigakan pada rekening miliknya belum lama ini," kata Rihold saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku memanfaatkan kepercayaan penuh yang diberikan oleh korban.

"Sebagai perawat majikannya yang lansia, (caregiver), pelaku dipercaya memegang kartu ATM beserta nomor PIN untuk menarik uang tunai untuk memenuhi kebutuhan harian korban," ujar Rihold.

Namun, kata dia, kepercayaan tersebut justru disalahgunakan. Selama kurang lebih satu tahun bekerja, pelaku diduga secara bertahap melakukan penarikan uang melebihi kebutuhan korban tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

"Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian hingga sekitar Rp 450 juta," tutur Rihold.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kalideres AKP Rachmad Wibowo menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, uang hasil kejahatan tersebut sebagian besar dikirim ke kampung halaman pelaku di Tuban, Jawa Timur.