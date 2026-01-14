ART di Kota Serang Tewas Ditusuk 2 Orang tak Dikenal, Polisi Buru Pelaku

jpnn.com - BANTEN - Seorang perempuan berinisial QA (27) yang sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di Kota Serang, Banten, tewas ditusuk dua orang tak dikenal, Selasa (13/1).

Perempuan asal Kecamatan Kasemen, Kota Serang, itu ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Raya Abdul Hadi, Lingkungan Kebon Jahe, sekitar pukul 11.15 WIB

Kasat Reskrim Polresta Serang Kota Kompol Alfano Ramadhan mengatakan bahwa sebelum kejadian, korban baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai ART di rumah majikannya.

Setelah selesai bekerja di rumah majikannya, korban keluar menggunakan motor Honda Beat bernomor polisi B 3480 NAN menuju Jalan Raya KH Abdul Hadi. Selama dalam perjalanan, kata dia, korban tidak menyadar sedang diikuti sepeda motor yang ditumpangi dua pria tidak dikenal.

"Sebelum sempat disadari (korban), kedua pelaku langsung menendang korban hingga tubuhnya (korban) terjatuh ke semak-semak. Kemudian langsung melakukan penganiyaan berat dengan cara menusuk korban menggunakan benda tajam," kata Alfano.

Dia mengatakan bahwa kedua pelaku langsung melarikan diri setelah melancarkan aksinya, sementara korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya dengan kondisi mengenaskan akhirnya ditolong warga sekitar untuk dibawa ke Rumah Sakit Jannah Kota Serang.

“Nyawa korban tidak tertolong akibat luka tusukan meskipun telah mendapat perawatan intensif dari tim medis," ungkapnya.

Alfano mengatakan Satreskrim Polresta Serang Kota langsung melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku agar mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.