ART Hera Ungkap Kronologi Dugaan Penganiayaan yang Dilakukan Erin

jpnn.com, JAKARTA - Asisten Rumah Tangga (ART) bernama Hera membeberkan kronologi soal dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh majikannya, Rien Wartia Trigina alias Erin.

Dia menyebut bahwa dugaan kekerasan yang dialaminya itu berawal dari masalah sepele terkait pekerjan rumah tangga.

Hera mengeklaim bahwa itu terjadi pada 28 April 2026, sekitar pukul 15.00 WIB.

Saat itu, dirinya tengah membersihkan sofa yang berada di lantai dua.

"Ya awalnya tuh saya lagi bersihin sofa di lantai dua, terus Ibu Erin ke atas, dia masuk ke kamarnya Mas Dio dan melihat hordeng itu enggak dibuka, sama kamar mandinya Mas Dio enggak ditutup. Di situlah dia marah," ujar Hera di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (4/5).

"Terus ya dia manggil saya. 'Hera sini', katanya. 'Kenapa ini hordeng enggak dibuka? Kenapa kamar mandi Dio ditutup? Kamu tahu kan kalau Mas Dio di rumah ini tuh enggak suka kalau ada kamar mandi dibuka'," sambungnya.

Dia mengaku telah meminta maaf langsung kepada majikannya perihal tersebut.

Namun Erin, menurut Hera, justru melakukan dugaan penganiayaan terhadap dirinya.