Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sulteng

ART Mendorong Gubernur Anwar Hafid Prioritaskan Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Sulteng

Rabu, 15 April 2026 – 20:44 WIB
Gubernur Sulteng Anwar Hafid. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng)

jpnn.com - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid didorong untuk mengambil kebijakan strategis untuk merehabilitasi asrama mahasiswa asal Sulteng yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Tokoh muda asal Sulteng Abdul Rachman Thaha (ART) menilai keberadaan asrama di luar daerah dinilai memiliki peran penting dalam menunjang kebutuhan tempat tinggal mahasiswa asal Sulteng, yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.

Sekjen Laskar Merah Putih (LMP) Abdul Rachman Thaha a.k.a ART. Foto: koleksi pribadi

Fasilitas tersebut menjadi solusi bagi mahasiswa, khususnya yang memiliki keterbatasan ekonomi, selama berada di perantauan.

Abdul Rachman berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dapat memasukkan program rehabilitasi asrama mahasiswa ke dalam agenda prioritas.

"Saya minta Gubernur Sulteng dapat merehabilitasi setiap asrama mahasiswa yang berada di berbagai pusat perkuliahan," ujar pria yang akrab disapa dengan akronim ART itu, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, sebelum program tersebut dijalankan, Pemprov Sulteng lebih dulu menurunkan tim untuk melakukan pendataan dan inventarisasi kondisi asrama mahasiswa di sejumlah wilayah.

Beberapa di antaranya seperti asrama mahasiswa di Yogyakarta yang mewakili wilayah Pulau Jawa. Kemudian asrama mahasiswa di Makassar untuk wilayah Pulau Sulawesi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Anwar Hafid  gubernur sulteng  Abdul Rachman Thaha  ART  asrama mahasiswa  Yogyakarta  Makassar 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp