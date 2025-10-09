Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

ART Menilai Ada Upaya Pembunuhan Karakter terhadap Merdisyam

Kamis, 09 Oktober 2025 – 16:03 WIB
ART Menilai Ada Upaya Pembunuhan Karakter terhadap Merdisyam - JPNN.COM
Sekjen DPP Laskar Merah Putih (LMP) Abdul Rachman Thaha (ART). Foto: supplied

jpnn.com - Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih (Sekjen LMP) Abdul Rachman Thaha (ART) menilai ada upaya pembunuhan karakter terhadap mantan Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Irjen Pol Merdisyam.

Hal itu terkait penyebutan nama Merdisyam dalam sidang perkara dugaan penggelapan atau pencurian ore nikel oleh sebuah perusahaan di Konawe, Sultra di Pengadilan Negeri (PN) Kendari.

"Saya menganggap terlalu berlebihan sehingga terstigma bahwa Saudara Merdisyam menjadi backing pencurian nikel tersebut," kata Abdul melalui keterangan tertulis, Kamis (9/10/2025).

Dia mengatakan tuduhan terhadap keterlibatan seseorang dalam penegakan hukum harus berdasarkan bukti agar tidak menimbulkan asumsi liar.

"Dalam perkara tersebut saya melihat ada kelompok yang mau menggiring isu tersebut sehingga seakan-akan Saudara Irjen Pol Merdisyam ada keterlibatan," ucap pria yang akrab disapa dengan akronim ART itu.

Menurut dia, masalah ini berawal adanya konflik antara pemilik ore nikel dengan sebuah perusahaan yang rawan menimbulkan konflik di lapangan.

"Tentunya pihak perusahaan mengajukan permohanan pengamanan. Mau tidak mau, seorang Kapolda harus mengeluarkan surat pengamanan untuk menghindari konflik yang akan terjadi," ujar ART.

Namun, dia menilai ada framing yang dibuat terhadap Merdisyam yang kini menjabat wakil inspektur pengawasan umum (wairwasum) Polri.

Sekjen LMP Abdul Rachman Thaha (ART) menilai ada upaya pembunuhan karakter terhadap mantan Kapolda Sultra Irjen Merdisyam.

