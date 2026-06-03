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ART Pilih Hengkang dari Rumah, Erin Ungkap Hal Ini

Rabu, 03 Juni 2026 – 16:59 WIB
ART Pilih Hengkang dari Rumah, Erin Ungkap Hal Ini - JPNN.COM
Rien Wartia Trigina atau Erin. Foto: Instagram/erintaulany

jpnn.com, JAKARTA - Rien Wartia Trigina atau akrab disapa Erin buka suara mengenai kabar asisten rumah tangga (ART) bernama Nur yang memilih hengkang. 

Dia membantah tudingan yang menyebut dirinya mempersulit kepulangan Nur maupun memberikan perlakuan yang membuat sang ART tak merasa betah.

Erin menuturkan hubungan kerja antara dirinya dengan Nur sedianya berjalan dengan baik, tanpa ada konflik.

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Namun dia menduga, situasi menjadi berubah ketika pihak keluarga Nur terus-menerus memaksanya untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung halaman.

"Sebenarnya kemarin si Nur itu sudah baik-baik saja sama saya, enggak ada masalah sih, cuma karena mungkin dia sendiri, dan terus-terusan diganggu sama suaminya kan untuk terus pulang, terus pulang, ya akhirnya kan jadi enggak fokus kerja," ujar Erin di kawasan Antasari, Jakarta Selatan, Rabu (3/6).

"Sebenarnya kalau kerja sama kami baik-baik saja, semua enggak ada masalah," sambungnya.

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Mantan istri Andre Taulany itu lantas menyebut, Nur mendapat informasi bahwa orang tuanya sedang sakit.

Oleh karena itu, dia tak bisa menghalangi keinginan Nur untuk kembali ke kampung halamannya.

Rien Wartia Trigina atau akrab disapa Erin buka suara mengenai kabar asisten rumah tangga (ART) bernama Nur yang memilih keluar.

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TAGS   Rien Wartia Trigina  ART  kasus kekerasan  Asisten Rumah Tangga 
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