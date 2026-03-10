Artabilitas Super Iftar Ramadan Berbagi Kepada Anak Berkebutuhan Khusus

jpnn.com, JAKARTA - Semangat Ramadan tahun ini dimaknai dengan cara berbeda melalui kegiatan Artabilitas Super Iftar yang digelar oleh Khalis Art Club selama bulan Ramadan 2026 di Bunda Berkah Cafe & Resto, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini sekaligus melanjutkan semangat Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember, menghadirkan ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk menampilkan karya dan potensi.

Tidak sekadar pameran, Artabilitas Super Iftar menghadirkan rangkaian kegiatan yang menyentuh.

Mulai dari pameran karya seni anak berkebutuhan khusus oleh Khalis Art Club dan ABAK Academy, hingga pengalaman unik di mana anak-anak berkebutuhan khusus berperan sebagai barista yang menyajikan minuman kepada para tamu, yang didampingi oleh Yayasan Cakrawala Maju Berdaya.

Puncak acaranya adalah acara Difabel dan Yatim Melukis yang diselenggarakan pada hari Senin (9/3/2026) bersama tutor dari Allatif Art Club.

"Melalui Artabilitas Super Iftar, kami ingin menunjukkan bahwa setiap anak memiliki cerita dan kemampuan yang luar biasa. Seni menjadi jembatan yang mempertemukan mereka dengan banyak orang, sekaligus cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri,” ujar Khalish selaku seniman, manajer Khalish Art Club, sekaligus penyandang disabilitas.

Salah satu momen yang menarik perhatian dalam kegiatan ini adalah program Barista Super Iftar.

Dalam program tersebut, anak-anak berkebutuhan khusus berkesempatan berperan sebagai barista yang meracik dan menyajikan minuman secara langsung kepada para tamu.