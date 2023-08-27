Artha Graha Peduli-DMDI Indonesia Kirim Alat Berat dan Puluhan Ton Barang ke Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Artha Graha Peduli mengirimkan alat berat dan peralatan kebersihan seperti ekscavator, mini beco, dan forklift ke daerah terdampak bencana di Sumatra.

Selain alat berat, berkolaborasi dengan Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Indonesia, Artha Graha Peduli juga mengirimkan puluhan ton barang bantuan kemanusiaan serta perlengkapan tidur.

"Alat berat beserta bantuan kemanusiaan dan keperluan tidur yang akan kita kirimkan ini difokuskan untuk wilayah-wilayah yang terdampak paling parah, seperti Banda Aceh, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lhokseumawe, serta beberapa daerah di Sumut dan Sumbar," ujar Koordinator Lapangan Artha Graha di Sumut, Budi Amal dan Husin, pada Senin (29/12).

Budi mengungkapkan, alat berat dan bantuan kemanusiaan ini telah digunakan mulai 25 Desember lalu di Aceh Tamiang untuk membersihkan rumah ibadah seperti masjid dan vihara serta membuka jalur jalan yg masih di genangi lumpur.

Sementara itu, Ketua Umum DMDI Indonesia Datuk H Said Aldi Al Idrus menuturkan bantuan kemanusiaan itu adalah hasil kerja sama DMDI Indonesia, Artha Graha Peduli, dan Sirup Kurnia.

Pemuda Masjid Dunia sendiri telah mengirimkan bantuan bahan pokok dan keperluan masyarakat seperti tikar, kelambu, bantal, kompor gas, ambal Salat, bahan makanan, keperluan bayi, perempuan, anak, dan keperluan untuk membersihkan rumah dan jalan.

"Kami berharap, dengan turunnya alat berat dan bahan pokok serta keperluan tahap kedua ini, bisa membantu mempercepat proses pemulihan dan pembersihan rumah warga, jalan, gang, dan rumah ibadah,” tuturnya.

Dia pun turut mengucapkan terima kasih kepada Tommy Winata dan Budi Amal yang telah memberikan dukungan. (mcr4/jpnn)