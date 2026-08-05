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JPNN.com - Kriminal

Artis Sali Irsalina Dianiaya

Rabu, 05 Agustus 2026 – 16:15 WIB
Artis Sali Irsalina Dianiaya - JPNN.COM
Pemain sinetron Sali Irsalina. (https://www.instagram.com/shallyirshalina/)

jpnn.com, JAKARTA - Artis sinetron Sali Irsalina (36) melapor ke polisi atas penganiayaan yang dialaminya.

Pelaku penganiayaan dilakukan oleh sang kekasih di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

"Perkara itu kini masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Metro Jakarta Selatan," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Rabu. 

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Dia mengatakan peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Sabtu (1/8), tepatnya di Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan.

"Seorang perempuan berinisial SI (36) melaporkan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan KB ke Polres Metro Jakarta Selatan," ujar Budi.

Dalam laporannya, kata Budi, korban menyebutkan peristiwa itu bermula dari cekcok di dalam mobil.

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"Korban kemudian diduga mengalami kekerasan fisik hingga mengalami luka lebam di mata kiri, hidung berdarah, luka lecet pada siku, serta memar di kepala," ungkap Budi.

Kasus tersebut dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Artis sinetron Sali Irsalina (36) melapor ke polisi atas penganiayaan yang dialaminya.

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TAGS   Sali Irsalina  Artis Sali Irsalina  penganiayaan  Polda Metro Jaya 

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