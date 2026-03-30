Arus Balik Lebaran 2026, 2.485 Penumpang Bus AKAP Tiba di Terminal Lebak Bulus

Senin, 30 Maret 2026 – 19:35 WIB
Arus Balik Lebaran 2026, 2.485 Penumpang Bus AKAP Tiba di Terminal Lebak Bulus - JPNN.COM
Suasana Terminal Lebak Bulus pada H-1 Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Jakarta Selatan, Jumat (20/3/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 2.485 penumpang arus balik yang menggunakan jasa bus AntarKota AntarProvinsi (AKAP) tercatat telah tiba di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Hingga H+8 Lebaran, tercatat sebanyak 298 armada bus telah melayani kepulangan pemudik ke ibu kota dengan kondisi lalu lintas yang cenderung stabil.

"Jumlah tersebut merupakan akumulasi kedatangan sejak H+1 hingga H+8 Lebaran dengan menggunakan 298 bus AKAP," kata Kepala Terminal Lebak Bulus, Joni Budhi di Jakarta, Senin.

Joni menilai tahun ini arus balik di Terminal Lebak Bulus cenderung stabil, dengan rata-rata 300 hingga 400 penumpang tiba setiap harinya.

Adapun pada puncak akhir masa libur Lebaran, penumpang yang datang didominasi dari wilayah yang relatif dekat dengan Jakarta, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara, dari Jawa Timur hingga Sumatera tidak terlalu signifikan.

Menurutnya, dengan berakhirnya masa arus balik, seluruh posko pelayanan di Terminal Lebak Bulus telah dibongkar dan dirapikan oleh masing-masing instansi terkait.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama menciptakan arus mudik dan balik yang aman serta nyaman di Terminal Lebak Bulus," ucapnya.

Ia mengapresiasi para pengguna jasa bus AKAP karena telah mematuhi aturan dengan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal resmi.

Sebanyak 2.485 penumpang arus balik yang menggunakan jasa bus AntarKota AntarProvinsi (AKAP) tercatat telah tiba di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

