Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Seputar Mudik

Arus Balik Lebaran Memuncak, Ribuan Kendaraan dari Sumbar Masuk Riau

Rabu, 25 Maret 2026 – 16:52 WIB
Kasatlantas Polres Kampar AKP Wulan tengah melakukan pengamanan di jalur lintas Sumbar-Riau. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Arus balik Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah di Provinsi Riau pada H+4 Rabu 25 Maret 2025 menunjukkan peningkatan signifikan.

Ribuan kendaraan dari arah Sumatera Barat (Sumbar) terpantau mulai memasuki wilayah Riau melalui jalur lintas barat dan tengah.

Peningkatan volume kendaraan terlihat di sejumlah jalur utama penghubung Sumbar–Riau, khususnya di ruas Lintas Barat (Kampar–Sumbar) dan Lintas Tengah (Kuansing–Sumbar).

Baca Juga:

Meski terjadi lonjakan, kondisi lalu lintas secara umum masih terpantau lancar dan terkendali.

Selain jalur lintas, kepadatan juga mulai terasa di pintu masuk tol, terutama di Gerbang Tol XIII Koto Kampar yang menjadi salah satu akses utama kendaraan dari Sumbar menuju Riau.

Berdasarkan data Ditlantas Polda Riau jumlah kendaraan yang masuk ke Riau melalui empat pintu utama mengalami kenaikan sekitar 3,7 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Baca Juga:

Kendaraan yang masuk didominasi oleh roda empat sebanyak 169.307 unit, sementara roda dua tercatat 7.828 unit.

Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan peningkatan ini merupakan bagian dari puncak arus balik Lebaran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arus Mudik  Arus Balik  Riau  Mudik Lebaran 
BERITA ARUS MUDIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp