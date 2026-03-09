Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Arus Kas Moncer, PGN Kantongi Likuiditas USD1,3 Miliar 

Senin, 09 Maret 2026 – 12:22 WIB
Arus Kas Moncer, PGN Kantongi Likuiditas USD1,3 Miliar  - JPNN.COM
Ilustrasi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Foto dok PGN

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berhasil menjaga ketahanan keuangan sepanjang 2025 dengan mencatat arus kas operasi positif sebesar USD657,1 juta.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman mengatakan posisi kas dan setara kas perseroan pada akhir tahun juga tercatat tetap kuat di level USD1,3 miliar.

Kondisi likuiditas tersebut memberikan ruang bagi PGN untuk menjaga stabilitas operasional sekaligus mendukung pengembangan bisnis di tengah dinamika industri energi global.

Baca Juga:

Fajriyah Usman menuturkan perseroan terus menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan pengelolaan keuangan yang prudent.

“Keandalan penyaluran gas bumi bagi pelanggan tetap menjadi prioritas utama PGN. Kami mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur gas dan LNG serta menerapkan pengelolaan volume secara adaptif untuk memastikan keberlanjutan layanan energi kepada pelanggan,” ujar Fajriyah.

Dalam laporan keuangan sepanjang 2025, PGN juga mencatatkan kinerja operasional yang stabil dengan EBITDA sebesar USD971,2 juta.

Baca Juga:

Pendapatan perseroan tercatat mencapai USD3,9 miliar atau meningkat sekitar 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara laba bersih tercatat USD 215,4 juta.

Dari sisi operasional, PGN membukukan volume niaga gas bumi sebesar 836 BBTUD.

Kondisi likuiditas tersebut memberikan ruang bagi PGN untuk menjaga stabilitas operasional sekaligus mendukung pengembangan bisnis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PGN  PT Perusahaan Gas Negara Tbk  Perusahaan Gas Negara  energi 
BERITA PGN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp