JPNN.com - Nasional - Humaniora

Arus Kendaraan Alami Peningkatan, One Way Lokal Diberlakukan dari Kalikangkung-Salatiga

Rabu, 18 Maret 2026 – 19:37 WIB
Pergerakan arus kendaraan di GT Kalikangkung Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Peningkatan arus kendaraan terus terjadi di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (18/3) sore. Tercatat mencapai 4.201 kendaraan per jam.

Akibatnya, rekayasa lalu lintas satu arah atau one way diperpanjang dari GT Kalikangkung, Kota Semarang hingga Tol Salatiga.

Pantauan JPNN.com di lokasi, kendaraan pemudik makin ramai datang di GT Kalikangkung sejak pukul 15.00 WIB. Kemacetan terjadi setelah gardu tol Kalikangkung karena adanya penyempitan jalan.

"One way diperpanjang, one way lokal dari Kalikangkung KM 414 diperpanjang sampai dengan Salatiga KM 459," kata Kepala Pos Pengamanan (Kapospam) GT Kalikangkung AKP Dimas Arief Wicaksono di GT Kalikangkung.

Dimas menyebut pemberlakuan one way lokal ini mempertimbangkan arus kendaraan yang masuk ke GT Kalikangkung semakin tinggi. Tercatat kendaraan yang masuk ke GT Kalikangkung sudah menembus angka 4 ribu lebih.

"Arus per jam saat ini terakhir mencapai 4.201 kendaraan per jam dan rata-rata per jam adalah 3 ribu kendaraan ke atas, sehingga ini jadi indikator untuk pelaksanaan one way," ujar AKP Dimas.

Untuk diketahui one way nasional telah dimulai dari KM 70 GT Cikampek Utama (Cikatama), Karawang, Jawa Barat hingga KM 414 GT Kalikangkung, Kota Semarang.

Pemberlakuan one way ini berdasarkan jumlah arus kendaraan yang terus meningkat hingga diperpanjang dari GT Kalikangkung menuju Tol Salatiga. (ink/jpnn)

One way lokal diberlakukan dari GT Kalikangkung hingga Tol Salatiga karena arus kendaraan tembus 4.201 per jam.

Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

TAGS   Arus Mudik  Mudik Lebaran  GT Kalikangkung  One Way 
